В Эстонии только 20% учителей сдали экзамен на знание языка

Эстонским школам грозит катастрофическая нехватка персонала. Дело в том, что подавляющее большинство педагогов не могут стать экзамен на знание эстонского языка.

В июне учителя прошли аттестацию языковых навыков. Только пятая часть тестируемых справились с заданиями, сообщает портал Delfi. Педагоги, которые преподают на русском языке, должны владеть государственным языком на уровне B2 (выше среднего), а те, кто преподают на эстонском – на уровне C1 (свободное владение). Результаты оказались не впечатляющими, только 22,7% учителей сдали экзамен на уровне B2 и 18% – на уровне C1.

Правительство намерено обсудить возникшую проблему в ближайшее время. Министр образования и науки страны Кристина Каллас допустила, что школам разрешат заключать годовые контракты с учителями, которые владеют эстонским на уровне B1 (средний) и готовы приложить усилия, чтобы повысить его до уровня B2.

Ранее парламент Эстонии утвердил порядок перехода всей системы образования в стране на эстонский язык. Планируется, что к 2031 году во всех школах страны будут преподавать только на государственном языке.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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