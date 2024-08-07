В США 75-летнего ученого признали виновным в шпионаже

В США признали виновным в шпионаже в пользу Китая 75-летнего гражданина. Об этом сообщает американское министерство юстиции.

По версии следствия, ученый и писатель с китайскими корнями Шуцзюнь Ван с 2006 года действовал под руководством и контролем четырех должностных лиц министерства государственной безопасности Китая. Он собирал сведения о людях и группах, которые Пекин считал опасными, таких как сторонники независимости Тайваня и другие.

«Обвиняемый проник в нью-йоркскую правозащитную группу, маскируясь под продемократического активиста, и при этом тайно собирал и сообщал секретную информацию о ее членах разведывательной службе КНР», – рассказал помощник генерального прокурора Мэтью Олсен.

Ван был обвинен в действиях и сговоре в качестве иностранного агента, а также преступном использовании удостоверений личности и даче ложных показаний правоохранительным органам. Мужчине грозит 25 лет тюрьмы, приговор будет вынесен 9 января 2025 года.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube