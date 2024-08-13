В Турции раскрыли группировку хакеров

В Турции раскрыли хакерскую группировку, которая похищала персональные данные и продавала их террористическим организациям. Об этом сообщает телеканал A Haber.

Сеть кибершпионажа была выявлена в результате совместной операции Национальной разведывательной организации, жандармерии и Центра по реагированию на киберинциденты (USOM). В результате были арестованы 11 подозреваемых.

Группировка имела представительства за рубежом. Члены банды хакеров захватывали персональные данные и продавали их террористическим организациям по всему миру.

В рамках расследование под блокировку попали сайты, которые использовались для распространения похищенных данных. Расследование проводится в режиме особой секретности.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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