В Турции раскрыли группировку хакеров

В Турции раскрыли хакерскую группировку, которая похищала персональные данные и продавала их террористическим организациям. Об этом сообщает телеканал A Haber.
Сеть кибершпионажа была выявлена в результате совместной операции Национальной разведывательной организации, жандармерии и Центра по реагированию на киберинциденты (USOM). В результате были арестованы 11 подозреваемых.
Группировка имела представительства за рубежом. Члены банды хакеров захватывали персональные данные и продавали их террористическим организациям по всему миру.
В рамках расследование под блокировку попали сайты, которые использовались для распространения похищенных данных. Расследование проводится в режиме особой секретности.
Анкара, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»