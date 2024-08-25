«Хезболла» выпустила сотни ракет по Израилю

Движение «Хезболла» заявило, что приступает к ответным действиям за удар израильской армии по Бейруту. Боевики выпустили более 320 ракет по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба движения.

«Хезболла» атаковала военные объекты сотнями ракет «Катюша». По данным движения, в результате были поражены 11 целей, в том числе базы армии Израиля Майрун, Заатун и Сахель и две базы на оккупированных Голанских высотах, а также три казармы и ряд опорных пунктов.

«Первый этап завершен полным успехом. Это этап ударов по израильским казармам и опорным пунктам с целью обеспечить пролет беспилотников к основной цели в глубине израильской территории. Беспилотники пролетели так, как это было запланировано», – говорится в заявлении.

В Израиле сработала система ПВО «железный купол». Тем временем, ЦАХАЛ бомбит южные территории Ливана. «Десятки истребителей израильских ВВС в настоящее время наносят удары по различным целям на юге Ливана», – сообщили в израильском оборонном ведомстве.

Бейрут, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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