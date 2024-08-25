российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 25 августа 2024, 09:14 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

«Хезболла» выпустила сотни ракет по Израилю

Движение «Хезболла» заявило, что приступает к ответным действиям за удар израильской армии по Бейруту. Боевики выпустили более 320 ракет по Израилю. Об этом сообщила пресс-служба движения.

«Хезболла» атаковала военные объекты сотнями ракет «Катюша». По данным движения, в результате были поражены 11 целей, в том числе базы армии Израиля Майрун, Заатун и Сахель и две базы на оккупированных Голанских высотах, а также три казармы и ряд опорных пунктов.

«Первый этап завершен полным успехом. Это этап ударов по израильским казармам и опорным пунктам с целью обеспечить пролет беспилотников к основной цели в глубине израильской территории. Беспилотники пролетели так, как это было запланировано», – говорится в заявлении.

В Израиле сработала система ПВО «железный купол». Тем временем, ЦАХАЛ бомбит южные территории Ливана. «Десятки истребителей израильских ВВС в настоящее время наносят удары по различным целям на юге Ливана», – сообщили в израильском оборонном ведомстве.

Бейрут, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Израиль

В Ливане два человека погибли при атаке израильского дрона / США взяли в «заложники» СБ ООН: Россия предложила принять новую резолюцию по кризису на Ближнем Востоке / Переговоры о мире в Газе прерваны из-за новых предложений / Военные ЦАХАЛ нашли тела шести заложников в Хан-Юнисе / Байден назвал своей заслугой укрепление НАТО и «сопротивление» Украины / Более 10 человек убиты за утро в секторе Газа / «Хезболла» согласилась не бить по Израилю во время переговоров по сектору Газа / С весны доступ палестинцев к гумпомощи сократился почти наполовину

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Ближний Восток, Израиль,