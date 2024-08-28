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Власти Грузии готовы объявить православие государственной религией

Власти Грузии намерены объявить православие государственной религией и обсуждают этот вопрос с представителями духовенства. Эту информацию подтвердил руководитель службы по связям с общественностью грузинской Патриархии Андриа Джагмаидзе.

«Со стороны властей было подобное предложение. В этом случае мы должны акцентировать внимание на содержании. В последнее время мы видим, что власти проводят линию по защите национальных ценностей и традиций. Также проводят мирную политику и многое делают для Церкви, поэтому и это предложение мы должны рассматривать в том контексте, что власти хотят еще большего укрепления роли и статуса Церкви», – пояснил Джагмаидзе (цитата по ТАСС).

Представитель патриархии уточнил, что формулировка – «объявление государственной религией» не является принципиальной. По его словам, консультации по этой теме продолжатся.

Судя по публикациям в грузинских СМИ, глава местной Церкви Илиа Второй считает, что для этого сейчас не время. В Патриархии опасаются, что государство будет диктовать свои условия, в том числе относительно имущества и при назначении иерархов.

Тбилиси, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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