В Белоруссии создадут видеосервис на замену YouTube

В Белоруссии стартовала разработка видеосервиса, который составит конкуренцию YouTube. Об этом сообщает заместитель главы администрации президента Владимир Перцов.
Александру Лукашенко доложили о первом шаге к созданию аналога сервиса YouTube. Планируется, что проект запустят 12 сентября.
«Видеохостинг videobel.by. Это наша первая OTT-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики. И даже внеэфирные активности создателей видеоконтента», – приводит слова Перцова агентство «БелТА».
Отмечается, что благодаря новой платформе зрители смогут смотреть основные белорусские телеканалы в режиме реального времени.
Минск, Зоя Осколкова
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