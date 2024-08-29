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Четверг, 29 августа 2024, 16:08 мск

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В Белоруссии создадут видеосервис на замену YouTube

В Белоруссии стартовала разработка видеосервиса, который составит конкуренцию YouTube. Об этом сообщает заместитель главы администрации президента Владимир Перцов.

Александру Лукашенко доложили о первом шаге к созданию аналога сервиса YouTube. Планируется, что проект запустят 12 сентября.

«Видеохостинг videobel.by. Это наша первая OTT-платформа, на которой будут размещаться программы и различные рубрики. И даже внеэфирные активности создателей видеоконтента», – приводит слова Перцова агентство «БелТА».

Отмечается, что благодаря новой платформе зрители смогут смотреть основные белорусские телеканалы в режиме реального времени.

Минск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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