15 человек пострадали во время природных пожаров в США

В американском штате Калифорния бушуют природные пожары. По последним данным, пострадали 15 человек. Власти объявили массовую эвакуацию.
Огонь распространился на десятки тысяч гектаров в округах Лос-Анджелес, Сан-Бернардино, Ориндж и Риверсайд. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел режим чрезвычайного положения.
В тушении принимают участие более четырех тысяч пожарных и 800 единиц спецтехники.
На данный момент известно о 15 пострадавших, 13 из которых спасатели, задействованные в борьбе с огнем. Кроме того, пожар уничтожил 33 здания.
Под массовую эвакуацию попали более 10 тысяч жителей самых опасных районов.
Сан-Франциско, Зоя Осколкова
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