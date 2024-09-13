Шольц не решился отдать Киеву дальнобойные ракеты Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц считает недопустимыми поставки киевскому режиму авиационных крылатых ракет Taurus. Об этом сегодня заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

«Что касается неоднократных призывов поставить ракеты Taurus Украине Хебештрайт сказал: канцлер Шольц очень тверд во мнении по этому вопросу, и его мнение не изменилось. Шольц отказывает в поставках», – цитирует его слова «Интерфакс» со ссылкой на немецкие СМИ.

Хебештрайт уточнил, что Германия не передавала Киеву вооружение большой дальности. По его словам, украинские военные получили из ФРГ реактивные системы залпового огня HIMARS с дальностью боя до 100 км и самоходные артиллерийские установки PzH 2000 с дистанцией ведения огня до 40 км.

Напомним, накануне вечером Путин заявил, что разрешение Киеву наносить удары по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне на Украине против России. По его словам, эта ситуация поменяет суть конфликта, и Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

Берлин, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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