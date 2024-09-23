В Японии жертвами шторма стали шесть человек

В Японии шесть человек погибли и двое числятся пропавшими без вести после сильных ливней. Об этом сообщает телеканал NHK.

Шторм обрушился на префектуру Исикава в минувшие выходные. Объем осадков превысил многолетние показатели.

В власти объявили эвакуацию более 130 тысяч жителей семи городов и поселков Исикавы. Больше других от стихии пострадали поселок Ното и города Вадзима и Судзу.

В тоннеле Накая оползень заблокировал 10 рабочих, двое из них погибли. Также тела были обнаружены после схода грунта под завалами жилого дома. Один погибший найден после разлива вышедшей из берегов реки. Поисково-спасательная операция продолжается.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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