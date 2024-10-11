В Балтийском море загорелся танкер с химикатами

В Балтийском море произошел пожар на танкере, который перевозит нефть и химикаты. Об этом сообщило Немецкое общество спасения потерпевших кораблекрушение.

Возгорание произошло на борту 73-метрового немецкого танкера «Annika». Судно находится к северо-востоку от Кюлунгсборна, передате РИА «Новости».

На место прибыли спасатели и эвакуировали семерых членов экипажа.

Пожарные бригады приступили к тушению танкера с помощью специальной техники и вертолетов.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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