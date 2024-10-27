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Воскресенье, 27 октября 2024, 13:10 мск

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В Израиле грузовик въехал в остановку, есть пострадавшие

В Израиле грузовой автомобиль врезался в автобусную остановку. По предварительным данным, пострадали 16 человек. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу скорой помощи Израиля (MDA).

Грузовик протаранил автобусную остановку в районе Глилот к северу от Тель-Авива. В этот момент транспорта ожидали десятки человек, некоторые из них оказались зажаты под машиной.

По данным медиков, помощь понадобилась 16 пострадавшим, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. По одной из версий, речь идет о теракте.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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