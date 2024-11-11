Израиль готовится к частичной аннексии западного берега реки Иордан

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич отдал распоряжение начать подготовку к возможной аннексии частей Западного берега реки Иордан в 2025 году в связи с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Заявление израильского чиновника приводится в местных СМИ, которые цитирует ТАСС.

Министр обратил внимание, что в свой первый срок президент Трамп предпринял значимые шаги, включая перенос американского посольства в Иерусалим, признание Иерусалима столицей Израиля, признание израильского суверенитета над Голанскими высотами и подготовку решения о законности и легитимности еврейских поселений в Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан).

«Мы были в шаге от объявления израильского суверенитета над поселениями в Иудее и Самарии, и теперь пришло время сделать это. Я отдал распоряжение управлению поселений при Минобороны и израильской гражданской администрации [на Западном берегу Иордана] начать комплексную профессиональную подготовительную работу по созданию необходимой инфраструктуры для применения суверенитета, 2025 год должен стать годом израильского суверенитета в Иудее и Самарии», – заявил Смотрич.

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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