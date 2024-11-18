Администрация Байдена пытается сорвать мирное урегулирование конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо критически высказался о решении США разрешить Киеву наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России. По его оценке, таким образом Вашингтон пытается сорвать возможное мирное урегулирование конфликта.

При этом Фицо заверил, что Братислава не поддержит данное решение ни на каком уровне. «Это беспрецедентная эскалация напряжения», – констатировал премьер-министр Словакии.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. По данным источников издания Axios, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Судя по последней информации, в Белом доме официально не подтвердили решение.

Глава дипломатической службы ЕС Жозеп Баррель сегодня уточнил, что в течение ближайших двух дней в ЕС примут решение об отмене запрета на атаку дальнобойным оружием вглубь территории России, но при этом не исключил разногласия в этом вопросе. В Венгрии уже заявили, что такие удары способны спровоцировать глобальную войну. В Германии подтвердили информацию о решении Вашингтона, но при этом подчеркнули, что не намерены поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

В Москве жестко отреагировали на сообщения о решении Вашингтона. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, позиция США является безрассудной и опасной.

Комментируя эту ситуацию, в Кремле подчеркнули, что разрешение Киеву со стороны Вашингтона наносить удары американским оружием вглубь России провоцирует качественно новый виток напряженности и уровень вовлеченности США в конфликт на Украине.

Братислава, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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