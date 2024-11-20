Западная пресса сообщила о первом ударе Storm Shadow вглубь России

Западная пресса сообщила о первом применении украинскими войсками британских крылатых ракет Storm Shadow для удара по военным объектам в Курской области. В министерстве обороны РФ пока эти данные не подтвердили.

Об ударе Storm Shadow вглубь России сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Издание утверждает, что был атакован военный объект. Эту информацию подтвердила британская газета The Telegraph, ссылаясь на свидетельства очевидцев. Якобы обломки Storm Shadow были найдены в районе деревни Марьино в Курской области.

Ранее сегодня еще одна британская газета The Times со ссылкой на источники заявила, что Вашингтон снял ограничения на использование Storm Shadow. Издание обратило внимание, что добро со стороны США было необходимо, поскольку при наведении ракет Storm Shadow используются американские системы. В статье уточняется, что официального объявления на эту тему Великобритания делать не будет.

Примечательно, что два дня назад газета The Sun со ссылкой на источники утверждала, что Лондон не давал разрешения Киеву наносить удары вглубь территории России британскими ракетами Storm Shadow.

Лондон, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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