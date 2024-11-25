В Египте 17 человек с затонувшей яхты числятся пропавшими без вести

В Египте продолжается поисково-спасательная операция в районе крушения яхты с туристами. На данный момент 17 человек числятся пропавшими без вести. По данным российского консульства, граждан РФ на борту судна не было.
По словам губернатора провинции Красное море генерал-майора Амра Ханафи, 28 человек были спасены южнее города Марса-Алам, в районе Вади-эль-Гемаль. Им оказывается медицинская помощь.
Кроме того, глава региона подчеркнул, что египетские Военно-морские силы (ВМС) и военная авиация усиливают меры по поиску пропавших.
На данный момент известно, что на борту находились 14 членов экипажа и 31 турист. В генконсульстве РФ в Хургаде сообщили, что россиян среди пассажиров не было.
Каир, Зоя Осколкова
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