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В Египте 17 человек с затонувшей яхты числятся пропавшими без вести

В Египте продолжается поисково-спасательная операция в районе крушения яхты с туристами. На данный момент 17 человек числятся пропавшими без вести. По данным российского консульства, граждан РФ на борту судна не было.

По словам губернатора провинции Красное море генерал-майора Амра Ханафи, 28 человек были спасены южнее города Марса-Алам, в районе Вади-эль-Гемаль. Им оказывается медицинская помощь.

Кроме того, глава региона подчеркнул, что египетские Военно-морские силы (ВМС) и военная авиация усиливают меры по поиску пропавших.

На данный момент известно, что на борту находились 14 членов экипажа и 31 турист. В генконсульстве РФ в Хургаде сообщили, что россиян среди пассажиров не было.

Каир, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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