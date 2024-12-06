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Посольство России в Сирии просит россиян покинуть республику

Посольство России в Дамаске призвало находящихся в Сирии россиян покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты в связи с обострением обстановки в арабской республике. Об этом дипмиссия сообщила в своем тг-канале. В диппредставительстве отметили, что посольство и консульский отдел продолжают работу в штатном режиме.

«В связи со сложной военно-политической обстановкой в Сирии посольство России в Дамаске напоминает проживающим в САР российским гражданам о возможности покинуть страну коммерческими рейсами через действующие аэропорты», – говорится в сообщении.

Сегодня стало известно, что начавшие наступление в Сирии террористические группировки продвигаются в стратегически важной провинции Хомс, отрывающей путь на столицу Сирии Дамаск. Об этом сообщает агентство «Анадолу». По его утверждению, боевики достигли окраин города Хомса, центра одноименной провинции. В настоящее время идут столкновения между террористами и сирийской армией, боевики пытаются проникнуть во внутренние кварталы города с различных направлений.

Захват Хомса может нарушить пути снабжения между Дамаском и прибрежными районами Сирии, отмечает РИА «Новости».

Накануне сообщалось, что Вооруженные силы Сирии отступили из города Хама после ожесточенных боев с террористами.

Ситуация в Сирии обострилась в конце ноября, когда террористические группировки начали масштабное наступление и проникли в несколько провинций арабской республики. Боевикам удалось занять ряд ключевых городов и деревень провинции Алеппо и взять под контроль провинцию Идлиб.

Дамаск, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Сирия

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