В Дамаске три человека погибли в давке в мечети

В Дамаске произошла давка из-за большого числа верующих. В результате погибли три человека, многие получили травмы.
Инцидент произошел после пятничной молитвы в мечети Омейядов в центре города. В какой-то момент толпа двинулась к выходу, возникла паника и началась давка.
В результате погибли три человека, в том числе один ребенок. Пятеро потеряли сознание и получили травмы. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших.
Накануне сообщалось, что в Индии во время религиозного фестиваля произошла давка. По последним данным, шесть человек получили смертельные травмы, еще около 40 пострадали.
Дамаск, Зоя Осколкова
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