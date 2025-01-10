В Дамаске три человека погибли в давке в мечети

В Дамаске произошла давка из-за большого числа верующих. В результате погибли три человека, многие получили травмы.

Инцидент произошел после пятничной молитвы в мечети Омейядов в центре города. В какой-то момент толпа двинулась к выходу, возникла паника и началась давка.

В результате погибли три человека, в том числе один ребенок. Пятеро потеряли сознание и получили травмы. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавших.

Накануне сообщалось, что в Индии во время религиозного фестиваля произошла давка. По последним данным, шесть человек получили смертельные травмы, еще около 40 пострадали.

Дамаск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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