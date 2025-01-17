Трамп провел телефонные переговоры с председателем КНР

Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Другие подробности пока не приводятся. Ранее сообщалось, что глава КНР получил приглашение на инаугурацию Трампа 20 января, но, судя по последним данным, вместо него в Вашингтон поедет его заместитель Хань Чжэн.

Как пишет американская пресса, ранее ни один глава государства не посещал США с официальным визитом по случаю инаугурации, присутствовали лишь иностранные дипломаты.

Пекин, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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