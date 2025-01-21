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Израиль объявил о начале контртеррористической операции «Железная стена»

Израиль начал контртеррористическую операцию «Железная стена» на Западном берегу Иордана. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

«Это еще один шаг к достижению поставленной нами цели – укреплению безопасности в Иудее и Самарии. Мы действуем методично и решительно против иранской оси, куда бы она ни направляла свое оружие», – сообщил Нетаньяху.

Западный берег реки Иордан – одна из частей частично признанной Палестины. Контролируется Палестинской национальной администрации (ПНА). Вторая часть – сектор Газа – контролируется исламистским движением ХАМАС.

19 января стороны конфликта в палестинском секторе Газа – Израиль и движение ХАМАС – при посредничестве Катара, Египта и США договорились о прекращении огня на 42 дня и объявили о стремлении к окончательному завершению боевых действий, которые за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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