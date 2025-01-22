В Тель-Авиве террорист устроил резню на улице

В Тель-Авиве мужчина с ножом напал на прохожих. В результате пострадали четыре человека. Злоумышленник был застрелен.

Вооруженный ножом человек напал на людей на улице Нахалат Биньямин и на соседней улице Грузенберг. В результате пострадали четыре человека, в том числе военнослужащий. Один из раненых находится в критическом состоянии.

Злоумышленника застрелила очевидица. Отмечается, что у женщины было разрешение на ношение оружия.

Полицейские установили личность нападавшего. Оказалось, что он несколько дней назад приехал из Марокко. Пограничные и иммиграционные службы возражали против въезда мужчины в Израиль, когда он находился в аэропорту Бен-Гурион, однако служба безопасности Шин-Бет одобрила его въезд.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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