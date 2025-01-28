«Мона Лиза» в парижском Лувре получит особое место

В Лувре планируется реконструкция, после которой в знаменитый музей появится новый вход, а особо ценные экспонаты получат особое место. Об этом стало известно после сегодняшнего визита президента Франции Эммануэля Макрона.

По данным французских СМИ, на план реконструкции будет направлено не менее 10 млн евро. При этом Макрон анонсировал «новый большой вход» через колоннаду Перро.

Президент Франции также сообщил, что планируется перенести полотно Леонардо да Винчи «Мона Лиза» в «особое место» в Лувре, чтобы увидеть эту картину можно было отдельно от остальной коллекции музея.

Предполагается, что билеты в музей для иностранцев подорожают.

Париж, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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