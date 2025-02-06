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Израиль вслед за США покидает Совет ООН по правам человека

Израиль официально объявил о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Глава МИД еврейского государства Гидеон Саар заявил, что таким образом его страна присоединяется «к справедливому решению» президента США Дональда Трампа.

Решение принято из-за непрекращающихся нападок на Израиль, начавшихся после его вступления в СПЧ ООН в 2006 году, пояснил Саар.

Ранее на текущей неделе президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает выход его страны из Совета ООН по правам человека и из Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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