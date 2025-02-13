Пентагон готов ко всем сценариям урегулирования конфликта на Украине

При урегулировании украинского конфликта могут обсуждаться любые варианты. Об этом заявил министра обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе.
«Никакие варианты не исключаются», – цитирует «Интерфакс» слова главы Пентагона.
Комментируя свои высказывания о нереалистичности вступления Украины в НАТО и возвращения этой страны к границам до 2014 года, Хегсет подчеркнул, что для проведения переговоров нужно проявлять реализм и «учитывать расстановку сил в зоне боевых действий».
Ранее глава Пентагона назвал мирное урегулирование конфликта на Украине высшим приоритетом для американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Хегсет также заверял, что американские войска не будут введены на Украину в качестве миротворцев.
Брюссель, Светлана Антонова
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