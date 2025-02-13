российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 13 февраля 2025, 20:36 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Пентагон готов ко всем сценариям урегулирования конфликта на Украине

Пентагон, фото Pixabay

При урегулировании украинского конфликта могут обсуждаться любые варианты. Об этом заявил министра обороны США Пит Хегсет на пресс-конференции в Брюсселе.

«Никакие варианты не исключаются», – цитирует «Интерфакс» слова главы Пентагона.

Комментируя свои высказывания о нереалистичности вступления Украины в НАТО и возвращения этой страны к границам до 2014 года, Хегсет подчеркнул, что для проведения переговоров нужно проявлять реализм и «учитывать расстановку сил в зоне боевых действий».

Ранее глава Пентагона назвал мирное урегулирование конфликта на Украине высшим приоритетом для американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Хегсет также заверял, что американские войска не будут введены на Украину в качестве миротворцев.

Брюссель, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Украина

ВСУ нанесли новые удары беспилотниками по Белгородской области: ранен мирный житель / В НАТО отреклись от Украины / Путин и Трамп обсудили возможность встречи в Эр-Рияде – Кремль / Трамп сообщил о хорошей возможности для завершения войны на Украине / Трамп готовит для России «сюрприз» на Украине? Опрос на сайте РИА «Новый День» / ЕС и Киев попытаются сорвать договоренности Путина и Трампа / «Он хочет мир» – Трамп раскрыл детали разговора с Зеленским / Трамп позвонил Зеленскому

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Киев, Москва, Европа, Центр России, В мире, Конфликт на Украине, Политика, Россия, США, Украина,