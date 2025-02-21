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Израиль начнет операцию на Западном берегу после серии взрывов автобусов

Армии обороны Израиля начнет масштабную операцию на Западном берегу против террористических центров после серии взрывов автобусов. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Накануне вечером в различных местах в Бат-Яме, который является пригородом Тель-Авива и расположен в центральном Израиле, взорвались несколько автобусов. В полиции заявили, что в результате инцидентов никто не пострадал. В других автобусах обнаружили несколько заложенных бомб, которые по неизвестной причине не взорвались.

Позднее сотрудники службы безопасности выяснили, что ответственные за установку взрывных устройств были из «террористической инфраструктуры» в лагерях беженцев на Западном берегу реки Иордан. Армия обороны Израиля заблокировала въезд в некоторые районы Западного берега.

ЦАХАЛ проведет «мощную операцию» против «горячих точек терроризма» на Западном берегу, заявил Нетаньяху. Израильский премьер также поручил полиции и Общей службе безопасности «Шин Бет» «активизировать превентивные мероприятия» в городах Израиля.

Министр обороны Исраэль Кац также заявил, что дал указание ЦАХАЛ усилить интенсивность своих операций, чтобы пресечь террор в лагере беженцев Тулькарм и в других лагерях беженцев в Иудее и Самарии в целом.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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