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При потасовке в парламенте Сербии пострадали три женщины-депутата

Фото: официальный сайт президента Сербии

Три женщины-депутата пострадали во время беспорядков в парламенте Сербии. Об этом заявила спикер Скупщины Анна Брнабич.

Сербский парламент собрался на первое заседание весенней сессии, где рассматривалась повестка из 50 пунктов. Члены оппозиции, настаивавшие на том, чтобы обсуждение вопроса высшего образования было единственным в повестке, достали антиправительственные плакаты и зажгли файеры. Затем произошла потасовка с членами правящей коалиции и службой безопасности.

В результате одна из женщин-парламентариев получила травму головы. Депутату, которая находится на восьмом месяце беременности, из-за шума и дыма стало плохо. Третья женщина очень сильно переволновалась. Саму Брнабич обвили водой.

Белград, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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