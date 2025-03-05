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Среда, 5 марта 2025, 13:12 мск

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В Японии из-за крупного лесного пожара эвакуировали тысячи человек

В Японии пятые сутки бушует крупнейший за последние полвека лесной пожар. Около четырех тысяч человек были эвакуированы, повреждены десятки зданий.

Пламя вспыхнуло несколько дней назад в районе города Офунато в префектуре Иватэ. Причиной пожара стала засушливая погода в феврале. За месяц в регионе выпало минимальное количество осадков.

В настоящее время огнем объято 2600 гектаров. В борьбе с возгоранием задействованы около двух тысяч сотрудников пожарной службы и военных, на помощь местным службам прибыло подкрепление из Токио.

Под эвакуацию попали 4,6 тыс. человек, из них около 4 тыс. уже покинули свои дома. Кроме того, работу приостановили несколько предприятий.

Токио, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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