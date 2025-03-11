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Нидерланды вдвое нарастили объемы военного производства

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс выступил за скорейшее наращивание военного производства в государствах Евросоюза. В качестве примера он привел собственную страну, где за три года вдвое увеличены объемы – с выручки в 4,7 млрд евро в 2021 году до 9,3 млрд евро в 2024 году.

«Нам необходимо быстро увеличить наше военное производство. Европа уже начала предпринимать шаги в правильном направлении, однако еще очень многое предстоит сделать», – заявил Брекелманс (цитата по РИА «Новости») на Парижском форуме по вопросам обороны и стратегии.

«Мы видим, что цены и сроки поставок растут, в то время как объем должен увеличиваться. Нам нужно объединить наш спрос, превратить его в долгосрочные контракты для отрасли, и устранить все барьеры, которые задерживают производство. И иногда это означает, что всем нам нужно выйти за рамки наших национальных интересов», – сказал министр обороны Нидерландов.

В конце 2024 года власти королевства впервые за 27 лет начали изучать возможность возобновления обязательной воинской повинности.

Париж, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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