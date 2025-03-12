Рубио: США надеются, что Россия согласится на прекращение огня на Украине

Госсекретарь США Марко Рубин заявил, что Вашингтон надеется получить положительный ответ от России относительно предложения о временном прекращении огня с Украиной. Заявление прозвучало на брифинге в аэропорту Шеннон в Ирландии после переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, передает Sky News.

По словам Рубио, США призывают российского президента Владимира Путина рассмотреть возможность прекращения боевых действий на Украине.

«Если [Россия] скажет «нет», это многое расскажет нам об их целях и настрое», – сказал госсекретарь. «У этого конфликта нет военного решения», – отметил он.

Госсекретарь рассказал, что в ходе вчерашних переговоров с украинской делегацией среди прочего обсуждались территориальные уступки в рамках мирного соглашения. Он добавил, что Украине потребуется «достаточный сдерживающий фактор», чтобы исключить возможность возобновления боевых действий.

Рубио также отметил, что европейские санкции против России будут включены в любое соглашение о прекращении огня.

Глава Госдепа заявил, что представители США намерены связаться с российской стороной в среду, 12 марта. По его словам, пока не известно, какой будет реакция Москвы на предлагаемое прекращение огня.

Накануне на переговорах в Саудовской Аравии представители киевского режима выразили готовность прекратить боевые действия на 30 дней и приступить к переговорам о мире с Россией, приняв соответствующее предложение США. По итогам встречи в Джидде президент США Дональд Трамп отменил свой запрет на поставки оружия ВСУ и передачу разведданных.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги вчерашних переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, заявил, что Москва не хочет забегать вперед с ответом на предложенное Вашингтоном 30-дневное перемирие между РФ и Украиной. По его словам, сначала Россия должна получить детальную информацию о переговорах от США.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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