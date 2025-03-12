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Рубио: США надеются, что Россия согласится на прекращение огня на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото Reuters

Госсекретарь США Марко Рубин заявил, что Вашингтон надеется получить положительный ответ от России относительно предложения о временном прекращении огня с Украиной. Заявление прозвучало на брифинге в аэропорту Шеннон в Ирландии после переговоров с украинской делегацией в Саудовской Аравии, передает Sky News.

По словам Рубио, США призывают российского президента Владимира Путина рассмотреть возможность прекращения боевых действий на Украине.

«Если [Россия] скажет «нет», это многое расскажет нам об их целях и настрое», – сказал госсекретарь. «У этого конфликта нет военного решения», – отметил он.

Госсекретарь рассказал, что в ходе вчерашних переговоров с украинской делегацией среди прочего обсуждались территориальные уступки в рамках мирного соглашения. Он добавил, что Украине потребуется «достаточный сдерживающий фактор», чтобы исключить возможность возобновления боевых действий.

Рубио также отметил, что европейские санкции против России будут включены в любое соглашение о прекращении огня.

Глава Госдепа заявил, что представители США намерены связаться с российской стороной в среду, 12 марта. По его словам, пока не известно, какой будет реакция Москвы на предлагаемое прекращение огня.

Накануне на переговорах в Саудовской Аравии представители киевского режима выразили готовность прекратить боевые действия на 30 дней и приступить к переговорам о мире с Россией, приняв соответствующее предложение США. По итогам встречи в Джидде президент США Дональд Трамп отменил свой запрет на поставки оружия ВСУ и передачу разведданных.

Пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги вчерашних переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, заявил, что Москва не хочет забегать вперед с ответом на предложенное Вашингтоном 30-дневное перемирие между РФ и Украиной. По его словам, сначала Россия должна получить детальную информацию о переговорах от США.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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