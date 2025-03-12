Британия объявила о высылке российских дипломатов

Лондон отозвал аккредитацию у сотрудника посольства России и его супруги-дипломата в ответ на якобы «агрессивные» действия Москвы. Об этом говорится в заявлении МИД Великобритании.

Как отмечается, в Форин оффис был приглашен посол РФ Андрей Келин, внимание которого обратили на то обстоятельство, что Соединенное королевство осуждает принятые Москвой меры против сотрудников посольства Великобритании в России и членов их семей.

«Вследствие этого мы предпринимаем немедленную взаимную меру, отзывая аккредитацию российского дипломата и супруги дипломата», – сообщил британский МИД.

Напомним, ранее на текущей неделе ФСБ выявила двух шпионов, которые работали в посольстве Великобритании в Москве и занимались разведывательно-подрывной деятельностью.

Лондон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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