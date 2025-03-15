Лондон организовал виртуальный саммит коалиции в поддержку Киева, на котором премьер-министр Великобритании Кир Стармер намерен заявить о необходимости усиления экономического давления на Россию.

Как говорится в сообщении британского правительства, Стармер обратит внимание, что настало время для принятия конкретных обязательств и наращивания военной помощи Киеву, «чтобы принудить Путина к переговорам в краткосрочной перспективе, и быть готовыми поддерживать справедливый и прочный мир на Украине в долгосрочной перспективе».

Как ожидается, в саммите британской коалиции примут участие около 25 стран, включая глав государств ЕС, представителей Еврокомиссии, Австралии, Канады, Новой Зеландии и Украины.

Ранее Служба внешней разведки России предупредила, что Великобритания видит угрозу собственным интересам в диалоге между США и РФ по урегулированию конфликта на Украине. В связи с этим британские власти ставят целью подрыв «миротворческих» усилий новой американской администрации США в отношении украинского конфликта.

Лондон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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