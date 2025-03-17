Саакашвили получил еще 4,5 года тюрьмы за нарушение границы

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили дали еще 4,5 года тюремного заключения по делу о незаконном пересечении границы в 2021 году. Об этом информирует Sputnik Грузия.

«Судья прибавил этот срок к присужденным на прошлой неделе Саакашвили 9 годам заключения за растрату бюджетных средств в крупном размере», – сказано в сообщении. Напомним, приговор по этому делу был вынесен 12 марта. Согласно данным следствия, в период с 2009 по 2012 год Саакашвили потратил государственные деньги на личные нужды, общая сумма ущерба оценивается в 3,2 млн долларов. Политик на бюджетные средства покупал дорогую одежду, оплачивал учебу сына, а также тратил деньги на походы к косметологам.

Таким образом, с учетом нового решения грузинского суда Саакашвили проведет за решеткой 13,5 лет. Срок лишения свободы будет исчисляться с момента его задержания – 1 октября 2021 года.

Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года. В настоящее время он находится под арестом.

Тбилиси, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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