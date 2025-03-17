российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 17 марта 2025, 11:08 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Саакашвили получил еще 4,5 года тюрьмы за нарушение границы

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили дали еще 4,5 года тюремного заключения по делу о незаконном пересечении границы в 2021 году. Об этом информирует Sputnik Грузия.

«Судья прибавил этот срок к присужденным на прошлой неделе Саакашвили 9 годам заключения за растрату бюджетных средств в крупном размере», – сказано в сообщении. Напомним, приговор по этому делу был вынесен 12 марта. Согласно данным следствия, в период с 2009 по 2012 год Саакашвили потратил государственные деньги на личные нужды, общая сумма ущерба оценивается в 3,2 млн долларов. Политик на бюджетные средства покупал дорогую одежду, оплачивал учебу сына, а также тратил деньги на походы к косметологам.

Таким образом, с учетом нового решения грузинского суда Саакашвили проведет за решеткой 13,5 лет. Срок лишения свободы будет исчисляться с момента его задержания – 1 октября 2021 года.

Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года. В настоящее время он находится под арестом.

Тбилиси, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Грузия

Саакашвили приговорили к девяти годам тюрьмы за хищение более трех миллионов долларов / Агентство USAID профинансировало протесты в Грузии и захватило органы власти в Молдавии / В Грузии хакеры взломали систему оплаты общественного транспорта / Президент Грузии Зурабишвили назвала себя единственным законным представителем власти в стране / Конституционный суд Грузии отказался отменить итоги парламентских выборов / Литва, Латвия и Эстония введут санкции за подавление протестов в Грузии / Во время протестов в Грузии пострадали 113 полицейских / Власти Грузии отрицали возможность перевыборов в парламент

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Грузия,