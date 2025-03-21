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Пятница, 21 марта 2025, 08:52 мск

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Херш заявил, что Трамп хочет превратить Крым в международный курорт

Авторитетный американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Дональд Трамп хочет наладить сотрудничество с российским руководством для развития Крыма как международного курорта.

Публицист сообщил в своей колонке на платформе Substack, ссылаясь на анонимный источник, что «главной амбицией Трампа было снятие нынешних экономических санкций с России и формирование партнерства с Владимиром Путиным, направленное на превращение Крыма в крупный международный курорт».

Херш отметил, что похожий сценарий может быть уготован и Донбассу.

Ранее издание Semafor со ссылкой на источники в американской администрации сообщило, что США в рамках потенциального соглашения о прекращении военных действий между Москвой и Киевом рассматривают возможность признания Крым российским. По утверждению издания, также обсуждается возможность того, что Вашингтон обратится к ООН с просьбой признать Крым территорией России. Впрочем, как отмечается в публикации, никаких решений еще не принято и этот вариант – лишь один из множества сценариев, которые сейчас обсуждаются в Белом доме.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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