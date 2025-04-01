Число жертв землетрясения в Мьянме приближается к 3 тысячам человек

Число погибших во время землетрясения в Мьянме увеличилось до 2719 человек. Об этом сообщил лидер страны Мин Аун Хлайн, передает Центральное телевидение Китая.

По данным властей Мьянмы, еще 4521 человек пострадал и 441 человек пропал без вести. Таким образом, число жертв может превысить 3 тыс. человек.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы в пятницу, 28 марта. Эпицентр находился в 31 км от Мандалая – второго по величине города страны с населением 1,5 млн человек. Подземные толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.

В Мьянму прибыли четыре самолета МЧС России со спасателями и оборудованием на борту. К ликвидации последствий землетрясения в республике привлечены 264 российских спасателя, сообщила пресс-служба МЧС. Специалисты из России круглосуточно ведут поисково-спасательные работы в Мандалае.

Нейпьидо, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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