российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 1 апреля 2025, 11:00 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Число жертв землетрясения в Мьянме приближается к 3 тысячам человек

Скрин видео МЧС РФ

Число погибших во время землетрясения в Мьянме увеличилось до 2719 человек. Об этом сообщил лидер страны Мин Аун Хлайн, передает Центральное телевидение Китая.

По данным властей Мьянмы, еще 4521 человек пострадал и 441 человек пропал без вести. Таким образом, число жертв может превысить 3 тыс. человек.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы в пятницу, 28 марта. Эпицентр находился в 31 км от Мандалая – второго по величине города страны с населением 1,5 млн человек. Подземные толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме.

В Мьянму прибыли четыре самолета МЧС России со спасателями и оборудованием на борту. К ликвидации последствий землетрясения в республике привлечены 264 российских спасателя, сообщила пресс-служба МЧС. Специалисты из России круглосуточно ведут поисково-спасательные работы в Мандалае.

Нейпьидо, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Землетрясение

Число жертв землетрясения в Мьянме превысило две тысячи человек / Российские спасатели вылетели в самый пострадавший от землетрясения район Мьянмы / Россия отправила два самолета со спасателями в Мьянму / В пострадавшем от землетрясения Бангкоке находятся до двух тысяч россиян / Число погибших в Мьянме из-за землетрясения возросло до 20 / Десятки рабочих оказались под завалами обрушившегося здания в Таиланде / В Азии произошло мощное землетрясение / В Сибири около горнолыжного курорта произошло землетрясение

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Землетрясение,