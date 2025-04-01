Германия решила выделить Киеву ещё 11 млрд евро

Берлин намерен выделить Киеву дополнительно более 11 млрд евро военной помощи. Об этом заявила министр иностранных дер Германии Анналена Бербок во время визита на Украину.

«Решение нынешних и будущих правящих партий выделить дополнительно 3 миллиарда евро на срочную поддержку Украины и до 2029 года предоставить еще 8,25 миллиарда евро военной помощи является выражением нашей твердой межпартийной солидарности и сплоченности», – уточнила Бербок, слова которой приводятся на сайте германского МИД.

«Следующее федеральное правительство также продолжит нашу поддержку Украины в больших масштабах. Германия не бросит людей в Украине – наших европейских соседей», – подчеркнула глава МИД ФРГ.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube