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Германия решила выделить Киеву ещё 11 млрд евро

Фото: официальное представительство ФРГ в России

Берлин намерен выделить Киеву дополнительно более 11 млрд евро военной помощи. Об этом заявила министр иностранных дер Германии Анналена Бербок во время визита на Украину.

«Решение нынешних и будущих правящих партий выделить дополнительно 3 миллиарда евро на срочную поддержку Украины и до 2029 года предоставить еще 8,25 миллиарда евро военной помощи является выражением нашей твердой межпартийной солидарности и сплоченности», – уточнила Бербок, слова которой приводятся на сайте германского МИД.

«Следующее федеральное правительство также продолжит нашу поддержку Украины в больших масштабах. Германия не бросит людей в Украине – наших европейских соседей», – подчеркнула глава МИД ФРГ.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Европа

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