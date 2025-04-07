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Понедельник, 7 апреля 2025, 10:02 мск

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В США мужчина напал с тесаком для мяса на детей

В США задержали мужчину, который напал на детей с тесаком для мяса. Пострадали четверо несовершеннолетних.

Инцидент произошел в Нью-Йорке. 11-летняя девочка позвонила в службу спасения и заявила, что ее дядя напал на ее сестер и братьев. Школьница сообщила, что мужчина ранил детей топором для мяса.

На место прибыли полицейские, у дома они услышали крики и выбили дверь. Офицеры несколько раз приказывали мужчине бросить оружие, но он отказался и двинулся к ним. Правоохранителям пришлось открыть огонь. Нападавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями, он находится в критическом состоянии.

В доме обнаружили четверых детей 8, 11, 13 и 16 лет с колото-резаными ранами. В настоящее время все они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Проводится расследование. Мотивы нападавшего в настоящий момент выясняются.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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