В США мужчина напал с тесаком для мяса на детей

В США задержали мужчину, который напал на детей с тесаком для мяса. Пострадали четверо несовершеннолетних.
Инцидент произошел в Нью-Йорке. 11-летняя девочка позвонила в службу спасения и заявила, что ее дядя напал на ее сестер и братьев. Школьница сообщила, что мужчина ранил детей топором для мяса.
На место прибыли полицейские, у дома они услышали крики и выбили дверь. Офицеры несколько раз приказывали мужчине бросить оружие, но он отказался и двинулся к ним. Правоохранителям пришлось открыть огонь. Нападавшего госпитализировали с огнестрельными ранениями, он находится в критическом состоянии.
В доме обнаружили четверых детей 8, 11, 13 и 16 лет с колото-резаными ранами. В настоящее время все они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Проводится расследование. Мотивы нападавшего в настоящий момент выясняются.
Нью-Йорк, Зоя Осколкова
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