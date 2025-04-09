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Среда, 9 апреля 2025, 10:30 мск

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В Грузии произошло массовое отключение электричества

В Грузии произошло массовое отключение энергоснабжения. Большая часть жителей осталась без света. Причина аварии устанавливается.

Электричества лишились города Батуми, Поти, Григолети, Кутаиси, Боржоми, Каспи, Зугдиди, Телави и несколько районов Тбилиси. По словам местных жителей, свет иногда появляется, но тут же отключается вновь.

В электрораспределительной компании «Телмико» сообщили, что отключение электроэнергии связано с крупной аварией, и пообещали в скором времени устранить неполадки.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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