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США собираются разместить оружие в космосе

США могут разместить системы огневого поражения в космосе. К этому призвал глава Космического командования американских вооруженных сил Стивен Уайтинг.

«Настало время, когда мы можем четко сказать, что нам нужна огневая мощь и системы вооружения в космосе. Нам нужны орбитальные перехватчики. И как мы это называем? Мы называем это оружием, и оно нам нужно для сдерживания космического конфликта и для достижения успеха, если мы окажемся в нем», – заявил Уайтинг.

По его словам, космические перехватчики являются одним из ключевых компонентов того, как можно одержать победу. Уайтинг подчеркнул, что если раньше идея вооружении в космосе была «непостижима», то сейчас это единственный вариант.

Ранее командующий операциями космических сил США Ченс Зальцман также заявлял, что Штаты должны быть готовы к тому, что космос будет использоваться в военных целях.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / США

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