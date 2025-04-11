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Топ-менеджер Siemens погиб вместе с семьей при крушении вертолета в Нью-Йорке

Фото: Freepik

В Нью-Йорке вертолет с пассажирами упал в Гудзон. В результате погибли пятеро членов одной семьи и пилот.

Вертолет Bell 206L-4 начал буквально разваливаться в воздухе и лишился хвоста, а затем, обернувшись несколько раз вокруг себя, ударился об воду и затонул. На место прибыли сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Позже из воды достали тела шестерых погибших. Как выяснилось, на борту был глава испанского подразделения Siemens Агустин Эскобар, его жена, трое детей и пилот. Семья только сегодня прилетела из Барселоны в США и отправились на экскурсию на вертолете, которая закончилась трагедией.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования родственникам и друзьям погибших.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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