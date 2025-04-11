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Пятница, 11 апреля 2025, 09:43 мск

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В Мьянме произошло новое землетрясение

В Мьянме зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8. Подземные толчки ощущались в пострадавших от предыдущего сейсмособытия районах.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), очаг залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения располагался в 14 км к северо-востоку от города Мейтхила и в 116 км к югу от Мандалая.

В настоящее время сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Эпицентр находился в 31 км от Мандалая – второго по величине города страны с населением 1,2 млн человек. Подземные толчки ощущались в Китае, Таиланде и во Вьетнаме. Сейсмособытие стало крупнейшем на континенте за последнее десятилетие.

Нейпьидо, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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