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Пошлины на китайские комплектующие нарушили планы по выпуску грузовиков Tesla

Фото с сайта компании Tesla

Автопроизводитель Tesla приостановил реализацию плана по выпуску электрических грузовиков из-за пошлин на комплектующие из КНР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, тарифы могут сорвать планы Tesla по запуску массового производства долгожданных моделей электрических грузовиков Cybercab и Semi. Компания планировала начать поставки компонентов в ближайшие месяцы, чтобы начать тестовое производство двух моделей в октябре. Полноценный запуск ожидался в 2026 году.

Источники отметили, что Tesla не собиралась отказываться от своих планов при изначальных тарифах на детали из Китая, которые президент США Дональд Трамп установил на уровне 34%. Однако, когда пошлины кратно выросли, компания решила приостановить реализацию задуманного.

Напомним, 2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных государств она оказалась значительно выше. После ряда шагов в торговой войне пошлина США для китайских товаров достигла 145%, ответная пошлина КНР для американских – 125%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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