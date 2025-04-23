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Среда, 23 апреля 2025, 16:32 мск

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В Германии более 11 тысяч жителей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

В Германии более 11 тысяч жителей эвакуируют, чтобы обезвредить авиабомбу, оставшуюся со времен Второй мировой войны. Об этом сообщают местные СМИ.

Авиабомбу весом 250 кг нашли в немецком городе Киль. Взрывное устройство было обнаружено в ходе разведывательных работ в районе Дитрихсдорф недалеко от шоссе.

Власти объявили в городе самую масштабную эвакуацию за последнее десятилетие. Свои дома вынуждены покинуть более 11 тысяч человек.

Прибывшие на место взрывотехники сообщили, что корпус бомбы находится в хорошем состоянии и допускает безопасное обезвреживание.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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