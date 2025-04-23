В Германии более 11 тысяч жителей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

В Германии более 11 тысяч жителей эвакуируют, чтобы обезвредить авиабомбу, оставшуюся со времен Второй мировой войны. Об этом сообщают местные СМИ.
Авиабомбу весом 250 кг нашли в немецком городе Киль. Взрывное устройство было обнаружено в ходе разведывательных работ в районе Дитрихсдорф недалеко от шоссе.
Власти объявили в городе самую масштабную эвакуацию за последнее десятилетие. Свои дома вынуждены покинуть более 11 тысяч человек.
Прибывшие на место взрывотехники сообщили, что корпус бомбы находится в хорошем состоянии и допускает безопасное обезвреживание.
Берлин, Зоя Осколкова
© 2025, РИА «Новый День»