В Германии более 11 тысяч жителей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны

В Германии более 11 тысяч жителей эвакуируют, чтобы обезвредить авиабомбу, оставшуюся со времен Второй мировой войны. Об этом сообщают местные СМИ.

Авиабомбу весом 250 кг нашли в немецком городе Киль. Взрывное устройство было обнаружено в ходе разведывательных работ в районе Дитрихсдорф недалеко от шоссе.

Власти объявили в городе самую масштабную эвакуацию за последнее десятилетие. Свои дома вынуждены покинуть более 11 тысяч человек.

Прибывшие на место взрывотехники сообщили, что корпус бомбы находится в хорошем состоянии и допускает безопасное обезвреживание.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube