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Среда, 23 апреля 2025, 19:17 мск

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Киев провалил «мирные» переговоры в Лондоне – западные СМИ

«Мирные» переговоры в Лондоне с участием представителей США и Европы об урегулировании кризиса на Украине сорваны из-за Киева, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Как уточняется, киевские делегаты подготовили документ, в котором говорится, что переговоров по территориальным вопросам не будет до полного и безоговорочного прекращения огня. Эта позиция оказалась неприемлема для Вашингтона.

По словам источника агентства, явная «нервозность» США может свидетельствовать, что позиция Киева не совпадает с тем, о чем представители Вашингтона договорились с РФ, уточняет «Прайм».

Ранее в британском МИД заявили, что переговоры по Украине в Лондоне на уровне министров иностранных дел отложены, а встречу проведут представители более низкого уровня.

Стоит отметить, что накануне госсекретарь США Марко Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры, хотя первоначально представители Госдепа анонсировали его визит.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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