В США уволили сотни ученых, следящих за изменением климата

В США уволили сотни ученых, которые работали над отчетом по изменению климата. Об этом сообщают американские СМИ.

Исследователи каждые четыре года составляли отчет об изменении климата на территории США. Документ публиковался с 2000 года. Следующий отчет должен был быть представлен в 2028 году.

Администрация президента США Дональда Трампа сообщила ученым, писавшим утвержденный конгрессом отчет по климату, что они «освобождаются» от своих обязанностей, а объем отчета пересматривается.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио упразднил управление глобальных изменений, которое отвечало за реализацию и координацию международной политики страны в области изменения климата.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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