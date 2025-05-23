В ЕС начали обсуждение снижения потолка цен на нефть из России

Европейский союз начал обсуждать новые санкции в отношении России, в том числе о снижении потолка цен на нефть. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

«В настоящий момент мы в Европейском союзе обсуждаем с нашими партнерами дальнейшие санкции против России. При этом мы уделяем особое внимание энергетическому сектору, где мы также будем рассматривать возможность снижения потолка цен на [российскую] нефть», – заявил Вадефуль.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС работает над 18-м пакетом санкций против РФ, в который войдут меры в отношении нефти, снижение ценового потолка, новые ограничения против теневого флота.

Ранее на текущей неделе ЕС ввел в действие 17-й пакет санкций против России.

Берлин, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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