российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 23 мая 2025, 19:00 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В ЕС начали обсуждение снижения потолка цен на нефть из России

Фото: ec.europa.eu

Европейский союз начал обсуждать новые санкции в отношении России, в том числе о снижении потолка цен на нефть. Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.

«В настоящий момент мы в Европейском союзе обсуждаем с нашими партнерами дальнейшие санкции против России. При этом мы уделяем особое внимание энергетическому сектору, где мы также будем рассматривать возможность снижения потолка цен на [российскую] нефть», – заявил Вадефуль.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС работает над 18-м пакетом санкций против РФ, в который войдут меры в отношении нефти, снижение ценового потолка, новые ограничения против теневого флота.

Ранее на текущей неделе ЕС ввел в действие 17-й пакет санкций против России.

Берлин, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Европа

Трамп собирается ввести пошлины 50% на товары из Евросоюза / Французский военный корабль будет наблюдать за российскими судами на Балтике / Европарламент одобрил повышение пошлин на российские удобрения / НАТО будет накачивать Украину оружием даже после завершения конфликта / Трамп дал понять Европе, что Россия побеждает в конфликте на Украине / Россия не даст себя обмануть с перемирием на Украине – Лавров / Финляндия увеличит высоту забора на границе с Россией / В Италии 97 мафиози арестовали в рамках крупной спецоперации

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Европа, Центр России, В мире, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Европа, Санкции против России,