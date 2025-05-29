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Четверг, 29 мая 2025, 16:29 мск

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Лукашенко заявил о небывалой гибели скота в Белоруссии

В Белоруссии падеж скота достиг рекордных показателей. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.

«О чем говорит статистика? Падеж достиг исторического максимума», – сказал белорусский лидер в эфире телеканала «Первый информационный».

Лукашенко указал на то, что ветеринары, ответственные за лечение и профилактику болезней скота, пытаются скрыть масштабы проблемы.

Президент Белоруссии напомнил, что за подобные проступки грозит уголовная ответственность.

Минск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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