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Пятница, 30 мая 2025, 09:17 мск

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В Пентагоне поймали шпиона с секретными документами

Сотрудника Пентагона обвиняют в попытке передать секретную информацию представителю иностранного правительства. Об этом сообщает министерство юстиции США.

28-летний Натан Вилас Латч, работающий специалистом по компьютерным технологиям в разведывательном управлении министерства обороны США, договорился передать документы с грифом «Секретно» или «Совершенно секретно» иностранцу. Он оставил носитель информации и папку с бумагами в общественном парке в штате Виргиния.

Посредником в сделке выступал сотрудник ФБР под прикрытием. Американские спецслужбы изъяли секретные документы, а затем арестовали Латча.

Подозреваемый в беседе со связным заявлял, что заинтересован в получении гражданства другой страны, поскольку не ожидает улучшения ситуации в США в долгосрочной перспективе. С каким именно государством контактировал Латч, не сообщается, известно лишь, что речь идет о дружественной Штатам стране.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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