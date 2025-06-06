Движение ХАМАС готово передать власть в Газе при условии прекращения огня

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности передать власть в секторе Газа, если Израиль прекратит огонь.

«ХАМАС готово незамедлительно передать управление в Газе профессиональной национальной палестинской структуре, если будет достигнута договоренность о прекращении израильских боевых действий», – заявил представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя.

По его словам, израильское правительство препятствует проведению переговоров по достижению соглашения о прекращении огня. При этом ХАМАС со своей стороны готово к очередному раунду серьезных переговоров.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал полное уничтожение движения ХАМАС.

Газа, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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