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В Белом доме опровергли данные о призывах Трампа наносить удары по Москве

Фото: pixabay

В Белом доме опровергли данные западных СМИ о призывах президента США Дональда Трампа наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу.

В вашингтонской администрации добавили, что американский лидер продолжает неустанно работать над завершением конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

Ранее в западной прессе появились публикации, что американский лидер призвал главу киевского режима Владимира Зеленского увеличить давление на Россию и наносить удары по Москве и Санкт-Петербургу. В частности, как сообщала газета Washington Post, Трамп спросил Зеленского, почему он не нанес удар по Москве.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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