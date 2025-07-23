В Греции туристам из Израиля не дали сойти с круизного судна из-за протестов

Протестующие в Греции не дали туристам из Израиля покинуть круизное судно. Об этом сообщает Associated Press.

Круизный лайнер израильской компании Mano Cruise с 1,7 тыс. пассажиров на борту зашел в порт Сироса, чтобы туристы смогли ознакомиться с достопримечательностями. Однако на берегу судно встречала группа протестующих.

Демонстранты держали в руках палестинские флаги и скандировали лозунги, среди которых – «Прекратите геноцид». В результате лайнер был вынужден покинуть порт раньше запланированного времени и направиться в сторону Кипра.

Отмечается, что глава МИД Израиля Гидеон Саар после инцидента провел разговор со своим греческим коллегой Йоргосом Герапетритисом, детали беседы не разглашаются.

Афины, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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