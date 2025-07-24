Умер известный реслер и киноактер Халк Хоган

Во США на 72 году жизни скончался известный реслер и киноактер Терри Джин Боллеа, более известный как Халк Хоган. По данным американской прессы, у него остановилось сердце.

Как отмечает издание TMZ, несколько недель назад жена Хогана Скай опровергла слухи о том, что он находится в коме. СМИ сообщали, что актер страдает от осложнений после операции на шейном отделе позвоночника, которую перенес в мае.

Хоган более 30 лет был одной из главных звезд американского рестлинга. Одновременно он снимался в кино. Первую роль актер исполнил в 1982 году в фильме «Рокки 3».

Клируотер, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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